Сохранить и приумножить. Как бы ни штормило россиян в наше кризисное время, инвестиции в недвижимость по-прежнему выступают безрисковым методом вложения капитала. Опыт 2022 года показал, что рынок недвижимости может удивлять. Пока в Москве новостройки стремительно дешевеют, в регионах ценник на новое жилье и коммерческие объекты ползет вверх. В Новосибирске, третьем городе по количеству населения в стране, застройка идет полным ходом. Добро пожаловать, господа инвесторы!

По подсчетам «Циан.Аналитики», в 2022 году по динамике на вторичном рынке и доходности Новосибирск занял шестое место среди городов страны: средняя цена 1 кв.м. составила 111,9 тыс. руб., динамика цен в 2022 году – плюс 11,2%, годовая доходность аренды – 6,3%. Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов в интервью «РБК Недвижимость» упомянул Новосибирск в числе городов, «где в 2023 году будет выгодно покупать недвижимость с инвестиционными целями». Он также добавил, что на фоне увеличения населения недвижимость здесь продолжает дорожать.

Я согласен с такой оценкой. Новосибирск – это один из крупнейших и наиболее населенных городов России, здесь стабильно большой спрос на жилую и коммерческую недвижимость. Темпы города определяет высокая деловая активность, обусловленная удачным географическим расположением. Новосибирск выступает транспортным, логистическим, научным, культурно-деловым центром Сибири. А в текущих политических условиях, когда вектор международного сотрудничества сместился с европейского региона на страны Азии, масштабные проекты в столице сибирского региона однозначно будут интересны инвесторам. Причем не только локальным, но и федеральным игрокам рынка.

Есть ли на рынке недвижимость, которая будет расти в цене всегда, независимо от обстоятельств? Есть ликвидные квартиры и коммерческие площади, которые растут в цене, а в период кризиса цены на них стабилизируются и держатся на месте. В период восстановительного роста цены растут опережающими темпами. Недвижимость, которая пользуется стабильно высоким спросом, отличают от остальной несколько «секретов»: уникальная концепция, развитая локация, функциональность, близость объектов инфраструктуры.

Если выбирать между новостройкой и вторичкой, то надо понимать, что гибкость платежных инструментов выступает сегодня одним из важнейших параметров при выборе инвестиционной стратегии, поэтому спрос смещен в сторону новостроек. Именно при покупке нового жилья доступны льготные ипотечные программы: господдержка, семейная ипотека, субсидированная процентная ставка, а еще рассрочка от застройщика, ипотека траншами. Использование этих инструментов по максимуму позволяет инвестору снизить платежную нагрузку на период строительства.

На рынке за последние месяцы сложилась редкая ситуация, когда цена квадратного метра во вторичное жилье зачастую ниже, чем в новостройках. Соответственно есть смысл посмотреть интересные предложения среди вторичной недвижимости, особенно когда речь идет о покупке за наличный расчет.

Для инвесторов, на мой взгляд, будут привлекательны проекты в топовых локациях Новосибирска, центральной и субцентральной частях города. В любом строительном проекте первостепенную роль играет концепция, поэтому я бы рекомендовал выбирать объекты с комплексной застройкой, развитой инфраструктурой, хорошей транспортной развязкой.

Если говорить о новых жилых комплексах Новосибирска, где можно купить квартиру и точно заработать на ней, путем перепродажи или аренды, то на мой взгляд, оптимальным вариантом для устойчивого пассивного дохода, с привлекательным сроком окупаемости капитала, выступают комплексы апартаментов, где есть профессиональная управляющая компания. Если объект будет высоко востребован, краткосрочная аренда обеспечит инвестору больший доход, нежели долгосрочная. Идеально, когда снять апартаменты технически возможно через гостиничного оператора. При этом концепция проекта должна быть яркой, его локация, инфраструктурное наполнение – на высоком уровне. Тогда поток клиентов будет обеспечен.

Если у инвестора есть цель заработать на перепродаже, я бы рекомендовал выбирать объекты с комплексным освоением территории, находящиеся на начальном этапе строительства. Как правило, застройщик продает в жилом комплексе каждый новый дом дороже предыдущего. Если приводить конкретные примеры, то с точки зрения перепродажи я считаю достаточно привлекательным многофункциональный комплекс апартаментов FREEDOM, расположенный на Речном вокзале.

Резюмируя, отмечу, что 2023 год по моему мнению несомненно станет годом инвестиций в недвижимость.