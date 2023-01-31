31 января в ходе пресс-тура для СМИ академик РАН, ректор Новосибирского университета Михаил Федорук отметил, что задачу по удержанию талантливой молодежи в Академгородке невозможно решить без полноценного развития социальной инфраструктуры научного центра.

Накануне празднования Дня науки правительство Новосибирской области совместно с руководством НГУ организовали пресс-тур по молодежным лабораториям университета, а также рассказали о мерах поддержки студентов-стартаперов и молодых ученых, которые действуют в области.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова не скрывала, что цель такой работы – не только помочь талантливой молодежи раскрыть свой потенциал, но и удержать их в Академгородке. Отметив положительный эффект от существующих мер поддержки, ректор Новосибирского университета, академик РАН Михаил Федорук обратил внимание на важное обстоятельство: «Вопрос трудоустройства молодых специалистов важен и сегодня его решают по мере сил, причем не только университет, есть свои возможности у научных институтов, у компаний-резидентов Академпарка, другого высокотехнологичного бизнеса, который вырос за эти годы вокруг Новосибирского научного центра. Но мы не сможем удержать молодежь, если не будем решать жилищную проблему, развивать социальную инфраструктуру».

В этом направлении, по словам ректора, пока сделано гораздо меньше. Между тем, для молодых ученых, живущих на зарплату, даже при выполнении норм «майских указов» приобретение квартиры в Академгородке – становится почти нерешаемой проблемой. Помочь решить ее (а значит – и удержать нужных специалистов от переезда в другие регионы или страны) могла бы масштабная программа строительства служебного жилья.

Не лучше обстоят дела и с социальной инфраструктурой, подчеркнул Федорук: «Академгородок построили шестьдесят пять лет назад и надо признать, что с того времени серьезных вложений в социальную инфраструктуру не было и нет. Нас называют город-лес, леса вокруг действительно много, а вот парковой зоны, где можно было бы отдыхать с детьми – нет. У нас недостаточно культурных учреждений, есть ДК «Академия», но его явно не хватает на все население Академгородка».

Всю эту работу необходимо проводить уже сейчас, чтобы не потерять тот важный для страны потенциал, который несет в себе Новосибирский научный центр. «Отцы-основатели Академгородка навсегда вписаны в историю. Но если мы допустим его деградацию, утрату им статуса одного из главных научных центров страны, мы тоже войдем в историю, только уже совсем с другим знаком. И надо сделать все, чтобы этого не произошло, сохранять и развивать наш Академгородок, вкладываясь не только в научное оборудование, но и в условия жизни людей, которые на нем будут работать», – подытожил ректор НГУ.

Напомним, что ранее председатель совета директоров НП «СибАкадемСофт» Ирина Травина отмечала в интервью «Континенту Сибирь», что у нее сложилось ощущение, что «ни мэрия, ни Совет депутатов Новосибирска не относятся к Академгородку как к территории развития».