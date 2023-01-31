Новосибирскую городскую электричку продлят до Толмачево

Электричку продлят от центра Новосибирска до аэропорта Толмачево. Проект прорабатывается совместно с РЖД. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира 31 января.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что первую очередь нового терминала Толмачево запустят уже 9 февраля. Также глава региона рассказал в прямом эфире на телеканале ОТС, что в планах продлить городскую электричку от Новосибирск-Главный до аэропорта Толмачево.

«На самом деле мы никогда не называли тот проект, который предполагает продление железнодорожного транспорта в аэропорт, «Аэроэкспрессом». Для его экономической целесообразности требуются совершенно другие параметры по пассажиропотоку. Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между центральным вокзалом и станцией Аэропорт Толмачево. Это абсолютно реально. Для этого нужно решить вопрос по строительству второго пролета железнодорожного моста. Опоры из-под старого моста сохранились, есть возможность установить второй пролет, тогда будет возможность организовать реверсивное движение», — сообщил губернатор.

Дату старта работ по продлению электротранспорта глава региона затруднился назвать.

Напомним, что ранее Андрей Травников назвал рекордное количество школ, которые планируется построить в этом году.