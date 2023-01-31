В Новосибирской области построят 14 школ в 2023 году

В течение 2023 года в Новосибирской области построят рекордное количество школ — всего 14 по всему региону. В планах властей закрыть потребность в общеобразовательных учреждениях за 3 года.

31 января во время прямого эфира на канале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что всего в течение 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 14 школ. Это рекордное для области количество, при этом общую потребность в образовательных учреждениях на 30 тысяч мест закроют за три года.

Отдельно затрагивался вопрос строительства школы №57 в Новосибирске. Старое здание школы было снесено, но подрядчик так и не приступил к работам.

«Строительство школы № 57 обеспечено финансированием. Такое решение мы принимали ещё в прошлом году с депутатами Законодательного собрания. Не сразу удалось найти подрядчика, который способен построить этот объект. Насколько я знаю, на сегодняшний день контракт заключён. Срок по контрактам с запасом – до 2025 года. Уверен, что подрядчик вместе с мэрией Новосибирска найдет возможность сместить и сократить эти сроки, чтобы закончить стройку в 2024 году», — сообщил Андрей Травников.

Также губернатор уточнил, что в целом проблема со школами заключается в недостаточной обеспеченности мест, потому что 30% школьников обучается во вторую смену. Особенно остро эта проблема стоит в Новосибирске, однако строительство в два раза больше школ ежегодно, то есть по 10-12 зданий, поможет решить проблему.

Напомним, что ранее Андрей Травников ответил на вопрос по поводу участия в губернаторских выборах. По его словам, решение уже принято как президентом, так и им самим.