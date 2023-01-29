Перевод мэрией Новосибирска земельных участков у городского пляжа, находящихся в аренде, из зоны рекреации в коммерческую без проведения торгов – нарушение антимонопольного законодательства. К такому решению пришла комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Комиссия УФАС по Новосибирской области рассмотрела дело об изменении разрешенного вида использования земли вблизи городского пляжа «Наутилус» по заявлению депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина еще в декабре прошлого года. Однако в полном объеме решение изготовлено только недавно (есть в распоряжении «Континента Сибирь»). О чем на своей странице в телеграм 28 января сообщил Антон Картавин.

Напомним предысторию вопроса. В 2018 году из одного из земельных участков у городского пляжа по ул. Стартовая были выделены две территории с видом разрешенного использования «Поля для гольфа или конных прогулок (5.5) — конноспортивные манежи, не предусматривающие устройства трибун» и коммунальное обслуживание (3,1) — стоянки. Мэрия города Новосибирска заключила договоры аренды земельных участков с ООО «Слип-Транс-Сервис» до 2021 года. Однако затем назначение видов разрешенного строительства неоднократно менялось. Участки переводились из зоны рекреации, парков и городских лесов в зону коммерческой застройки до 30 этажей, а также в зону специализированной среднеэтажной общественной застройки, где разрешено строительство до 9 этажей. В ноябре 2021 года решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска назначение земельных участков было изменено на «гостиничное обслуживание (4.7) — гостиницы.

По мнению депутата Картавина, произошло существенное изменение условий аренды земельных участков без проведения торгов и он обратился в УФАС. Антимонопольное ведомство, рассмотрев обращение, согласилось с заявителем и вынесло решение: «Признать мэрию г. Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений нарушившей часть статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»».

Если решение УФАС не будет обжаловано в течение трех месяцев, то соглашения об аренде земельных участков должны быть расторгнуты. «Дальше — либо земля должна быть отторгована по рыночной цене, либо (скорее всего, так оно и будет) земля останется городу», написал в своем телеграм-канале Антон Картавин.

Территорию возле городского пляжа «Наутилус» с 2006 года осваивают компании, связанные с известным новосибирским бизнесменом Вольдемаром Басалаевым. В 2011 году, как рассказывал «Континент Сибирь», предприниматель презентовал на инвестиционном совете при губернаторе Василии Юрченко амбициозный проект «Обская долина». В октябре 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, разрешающее строительство спортивного объекта рядом с главным городским пляжем ООО «Слип-Транс-Сервис». Сегодня 98% акций компании, по данным Руспрофайл, принадлежит Вольдемару Басалаеву. До 2021 года этот пакет акций принадлежал Наталии Вольдемаровне Басалаевой.