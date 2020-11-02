Дочь Вольдемара Басалаева построит спортивный объект на новосибирском пляже

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 23 октября подписал постановление, разрешающее строительство спортивного объекта рядом с главным городским пляжем «Наутилус» ООО «Слип-Транс-Сервис». 98% акций компании принадлежит дочери известного новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева Наталии.

Участок площадью 3,6 гектара расположен на улице Стартовой, 43д в Ленинском районе, на берегу котлована Горский. Разрешенный вид его использования – «зона озеленения (Р-2) – спорт (5.1)», что позволяет строить на этой земле такие объекты, как спортивные и конно-спортивные клубы, спортивные залы и базы, бассейны, а также обустраивать площадки для занятия спортом, в том числе водным.

Разрешение дано компании «Слип-Транс-Сервис» в соответствии с градостроительным кодексом и правилами землепользования и застройки, а также «на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 15.09.2020», говорится в документе.

По данным сайта Rusprofile.ru, у ООО «Слип-Транс-Сервис» (ООО «СТС») три учредителя. Один из них – Наталия Вольдемаровна Басалаева – владеет 98% компании. Наталия Басалаева также – президент благотворительного фонда «Новый век».

Связаться с представителями ООО «Слип-Транс-Сервис» на момент публикации новости «Континенту Сибирь» не удалось.

Напомним, территорию возле пляжа «Наутилус» с 2006 года осваивают компании, связанные с известным новосибирским бизнесменом Вольдемаром Басалаевым. В 2011 году, как рассказывал «Континент Сибирь», предприниматель презентовал на инвестиционном совете при губернаторе Василии Юрченко амбициозный проект «Обская долина». Его общая стоимость составляла 2 296,3 млн руб., в том числе: собственные средства — 459,26 млн руб., кредитные средства — 1 837,04 млн руб. По словам Басалаева, заемные средства должны были поступить из «азиатских фондов». Общий объем средств, уже затраченных на реализацию проекта, бизнесмен обозначил в районе 70 млн руб.

Центром притяжения должен был стать аквапарк, рассчитанный на единовременное вмещение 2000 человек (аквапарк в Новосибирске был построен позже и совсем на другой территории). Гости, съезжающиеся в аквапарк из других сибирских регионов, должны были проживать в гостинице на 150 номеров класса 3 звезды. Также на территории общей площадью 49 га инвестору хотелось разместить парк аттракционов, спортивные сооружения и прочую инфраструктуру для активного досуга и отдыха. Проект так и остался на уровне бизнес-плана.

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