Суд поддержал решение о признании мэрии Новосибирска нарушившей закон о защите конкуренции

Ольга Степанова
 
Суд поддержал решение о признании мэрии Новосибирска нарушившей закон о защите конкуренции
Фото: unsplash.com

Апелляционный суд поддержал решение УФАС по делу в отношении мэрии города Новосибирска: департамент земельных и имущественных отношений нарушил закон о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского антимонопольного органа.

«Нарушение выразилось в изменении вида разрешенного использования земельных участков на вид, при котором возможно строительство гостиницы. Такое действие ставит арендатора земли в преимущественное положение при строительстве гостиницы. Что в свою очередь могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды земельных участков на территории г. Новосибирска», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Новосибирской области, а затем и Седьмой Арбитражный апелляционный суд согласились с решением Новосибирского УФАС России.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд в Новосибирске признал АО «Аэропорт Толмачево» нарушившим закон о торгах.

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