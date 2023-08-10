Апелляционный суд поддержал решение УФАС по делу в отношении мэрии города Новосибирска: департамент земельных и имущественных отношений нарушил закон о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского антимонопольного органа.

«Нарушение выразилось в изменении вида разрешенного использования земельных участков на вид, при котором возможно строительство гостиницы. Такое действие ставит арендатора земли в преимущественное положение при строительстве гостиницы. Что в свою очередь могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды земельных участков на территории г. Новосибирска», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Новосибирской области, а затем и Седьмой Арбитражный апелляционный суд согласились с решением Новосибирского УФАС России.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд в Новосибирске признал АО «Аэропорт Толмачево» нарушившим закон о торгах.