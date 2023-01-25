Сибирские города-миллионеры аутсайдеры рейтинга по обеспеченности торговыми площадями

Аналитики оценили обеспеченность городов-миллионеров качественными торговыми площадями. Красноярск и Новосибирск замыкают рейтинг. Эксперты назвали условия, при которых привлекательность Новосибирска улучшится.

Аналитики консалтинговой компании NF Group оценили обеспеченность качественными торговыми площадями в 15 городах-миллионниках за 2022 год. Согласно исследованию, показатель оценивается в среднем в 507 кв. м/1 000 жителей по итогам года. С 2019 года эта цифра увеличилась на 7,4%, максимальный прирост отмечен в трех городах (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) – в Перми (+49%), Казани (+14%) и Челябинске (+9%).

В десятку лидеров вошел лишь один сибирский город. Омск занял девятое место с 17 объектами с арендопригодной площадью в 499,3 тыс. кв. м, из которых к качественным можно отнести только три: ТРЦ «Мега», открытый в 2009 году (130 тыс. кв. м), две очереди ТЦ «Континент» (151 тыс. кв. м), а также ТЦ «Триумф», открытый в 2007 году (30,8 тыс. кв. м). Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. Так, в 2022 году было открыто два небольших торговых объекта – «Квартал Л» и «Парк» – суммарной арендопригодной площадью 8 тыс. кв. м.

В Красноярске функционирует аналогичное количество объектов, но уже с чуть меньшей площадью — 412,8 тыс. кв. м. Город расположился на 13 месте в рейтинге. Пик развития торговых площадей пришелся на 2007-2008 гг. в связи с открытием двух крупных ТЦ. С 2019 года не было никаких открытий новых площадей, поэтому обеспеченность рынка качественными площадями остается практически неизменной и составляет 374 кв. м/1 000 чел.

Совокупный объем качественной торговой недвижимости в Новосибирске составляет 600,7 тыс. кв. м арендопригодных площадей. Город находится на 14 месте по обеспеченности торговой недвижимостью – 371 кв. м/1 000 чел., опережая только Волгоград (343 кв. м/1 000 чел.). В Новосибирске дисбаланс показателя по районам, а две трети объектов введены в эксплуатацию более десяти лет назад и не отвечают современным требованиям рынка. В 2022 году был открыт всего один объект районного формата в Кировском районе Новосибирска – ТЦ «Фламинго» (5 тыс. кв. м). При благоприятном сценарии в 2023 году на рынок выйдет МФК «Снежная миля» арендопригодной площадью 11 тыс. кв. м, строительство которого ведется с 2015 года.

Напомним, что в Новосибирске построят первый 60-этажный небоскрёб. Здание расположится рядом со станцией метро «Октябрьская».