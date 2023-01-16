На строительство нефтяного терминала «Порт бухта Север» в Красноярском крае Российское правительство выделит 3,6 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В 2023 году запланировано инвестировать 2,09 млрд рублей федеральных бюджетных средств и еще 1,63 млрд в 2024 году.

«За счет федерального финансирования будут проведены работы по углублению акватории порта, а также установлены средства навигации и объекты системы обеспечения безопасности мореплавания. Это даст возможность проводить морские суда ледового класса с суммой полезного груза свыше 120 тыс. тонн»,– сказано в сообщении правительства РФ.

Суммарно предельная стоимость проекта составит 117,11 млрд рублей. «Бухта Север» должна стать крупнейшим в России нефтеналивным терминалом и будет обслуживать Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края. По сообщению властей, строительство этого объекта позволит увеличить объем грузоперевозок по Северному морскому пути до 80 млн тонн.

Напомним, что АО «Сибагро» начало запуск установки по переработке отходов в топливо на базе томского свинокомплекса. В общей сложности инвестиции могут достичь 1 млрд рублей.