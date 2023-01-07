Лучшие звонари России приехали в Новосибирск на фестиваль колокольных звонов

Жанна Гладкова
 
Лучшие звонари России приехали в Новосибирск на фестиваль колокольных звонов
На набережной Новосибирска специально для украшения фестиваля воссоздали московский Царь-колокол изо льда. Фото Михаила Перикова

В Новосибирске сегодня, 7 января, на Михайловской набережной прошел Фестиваль колокольных звонов. В мероприятии участвовали звонари из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Казани, Иркутска, Хабаровска, Суздаля и Волгограда.

Сегодня на Михайловской набережной Новосибирска каждые полчаса звучали колокольные звоны. Для проведения фестиваля на набережной установили передвижные колокольни. Трезвоны каждого из десяти звонарей, участвующих в празднике, звучали 10 минут каждые полчаса. Трезвоны мастера-звонари исполняли как соло, так и ансамблем. А в перерывах звонари всем желающим провели мастер-классы по колокольному звону. На празднике также была показана выставка репродукций колокольных картин русских художников «Звон, написанный кистью».

Завершился фестиваль трезвонами Натальи Чичеровой – звонаря Ризоположенского женского монастыря Преподобенской колокольни из Суздаля.

Мероприятие было организовано совместно с Сибирским центром колокольного искусства Новосибирской митрополии, который провел около 15 фестивалей среди звонарей для взрослых и 10 фестивалей для детей.

Лучшие звонари России приехали в Новосибирск
На фото слева направо: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствуют участников и гостей фестиваля. Фото Михаила Перикова

Напомним, что сегодня мэр Новосибирска передал снежинку (символ Новогодней столицы России) следующему носителю почетного титула – городу Суздалю.

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