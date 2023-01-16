Стало известно, когда уберут новогодние украшения в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова рассказала, когда уберут новогодние украшения на площади перед Оперным театром и улице Ленина.

Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова рассказала «Континенту Сибирь», что новогодние украшения на пешеходной части улицы Ленина и перед Новосибирским академическим театром оперы и балета (НОВАТ) начнут демонтировать с 1 февраля 2023 года.

Ранее Городская дирекция творческих программ Новосибирска объявила аукцион на демонтаж украшений в Театральном сквере за 8,04 млн рублей. В ходе заключения контракта цена работ снизилась до 7,96 млн рублей, а победителем объявлен Вадим Казанский. Индивидуальный предприниматель в ноябре 2022 года выиграл аукцион на установку новогодней ели за 1,7 млн рублей.

Напомним, что худрук НОВАТа Дмитрий Юровский анонсировал большую зимнюю программу в Москве.