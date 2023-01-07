Титул Новогодней столицы переходит от Новосибирска Суздалю

Сегодня, 7 января, на Михайловской набережной состоится передача титула Новогодней столицы России от Новосибирска Суздалю. В церемонии примут участие мэр города Анатолий Локоть и представители Суздаля.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в 17:00 на Михайловской набережной состоится церемония передачи символа Новогодней столицы России – снежинки – следующему носителю почетного звания – городу Суздалю.

Праздничная программа «Новосибирск – Новогодняя столица России-2023» включала в себя такие мероприятия, как первый всероссийский съезд Дедов Морозов, открытие самого длинного катка, хоровод у главной елки Новосибирска, фестиваль Снежных баб, фестиваль колокольных звонов и другие.

Напомним, 9 января 2022 года Нижний Новгород передал Новосибирску титул «Новогодней столицы России-2023». Торжественная церемония прошла на Нижегородской ярмарке. А выбор талисмана новогодней столицы в Новосибирске ознаменовался скандалом.