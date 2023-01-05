Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото)

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото)
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске продолжается праздничная программа «Новогодняя столица России». В четверг, 5 января, в Центральном парке отметили День Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, что в этом году новогодние мероприятия в Новосибирске проходят под девизом «Вся Россия в одном городе» — мегаполис получил статус «новогодней столицы» страны. В каждом районе города организована программа, посвящённая культуре определённого федерального округа.

Центральный парк стал площадкой для презентации Северо-Кавказского федерального округа. На главной сцене перед новосибирцами предстал мэр города Анатолий Локоть вместе с кавказским Дедом Морозом – Гором Дада.

Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото) - Фотография
Фото: t.me/alokot
Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото) - Изображение
Фото Михаила Перикова

Новосибирцам также устроили мастер класс по «русской народной лезгинке». Кроме того, у гостей праздника была возможность оценить и приобрести товары с колоритом кавказских регионов на специальной ярмарке.

Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото) - Фото
Фото Михаила Перикова
Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото) - Картинка
Фото Михаила Перикова
Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото) - Фото
Фото Михаила Перикова

Помимо этого, на экране, установленном на главной сцене парка, транслировали видеопоздравления от жителей Северо-Кавказского федерального округа, адресованные новосибирцам. Перед гостями праздника также выступили городские творческие коллективы.

Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото) - Фото
Фото Михаила Перикова
Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото) - Фото
Фото Михаила Перикова

Как сообщалось, в новосибирском Центральном парке также проходит Сибирский фестиваль снежной скульптуры, он продлится до 8 января.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  