Мэр с кавказским Дедом Морозом и мастер-класс по лезгинке: как прошёл День Северо-Кавказского федерального округа в Новосибирске (фото)

В Новосибирске продолжается праздничная программа «Новогодняя столица России». В четверг, 5 января, в Центральном парке отметили День Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, что в этом году новогодние мероприятия в Новосибирске проходят под девизом «Вся Россия в одном городе» — мегаполис получил статус «новогодней столицы» страны. В каждом районе города организована программа, посвящённая культуре определённого федерального округа.

Центральный парк стал площадкой для презентации Северо-Кавказского федерального округа. На главной сцене перед новосибирцами предстал мэр города Анатолий Локоть вместе с кавказским Дедом Морозом – Гором Дада.

Новосибирцам также устроили мастер класс по «русской народной лезгинке». Кроме того, у гостей праздника была возможность оценить и приобрести товары с колоритом кавказских регионов на специальной ярмарке.

Помимо этого, на экране, установленном на главной сцене парка, транслировали видеопоздравления от жителей Северо-Кавказского федерального округа, адресованные новосибирцам. Перед гостями праздника также выступили городские творческие коллективы.

Как сообщалось, в новосибирском Центральном парке также проходит Сибирский фестиваль снежной скульптуры, он продлится до 8 января.