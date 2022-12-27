В Красноярском крае зафиксирован новый пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Александр Киселев
 
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Фото из архива КС

В Красноярском крае установлен новый эпидемиологический рекорд. На прошлой неделе превышение эпидпорога составило 67,9%.  Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрия Горяева сегодня, 27 декабря.

За прошедшую неделю примерно у 23 тысяч человек диагностировали ОРВИ и грипп. Согласно статистике это почти каждый второй взрослый и каждый пятый школьник. За тот же период времени было зарегистрировано 800 случаев заражения коронавирусом.

По словам Горяева, в регионе установлены различные подварианты версии «Омикрон»: BA.5, BA.2, XBB.1. Также глава ведомства считает, что в настоящее время регион преодолевает пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, что недавно в Томской области был введен масочный режим. Причиной ужесточения мер стало ухудшение эпидемиологической ситуации, только за прошлую неделю ОРВИ зафиксировали почти у 15 тысяч человек.

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