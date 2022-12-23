Центральный банк выдал брокерскую лицензию новосибирской компании

21 декабря регулятор принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности «Инвестиционной компании Юнисервис Капитал». Ранее Центральный банк выдал предприятию лицензию инвестиционного советника.

Учредителем ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» является основатель известного на рынке облигаций организатора долговых программ из Сибири ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

Получение лицензий — это логичный этап развития бизнеса. Теперь финансисты смогут оказывать комплекс услуг как бизнесу, так и частным лицам, выступая в качестве брокера, инвестиционного советника и андеррайтера.

«За годы нашей работы мы накопили значительный опыт в оценке рисков среднего бизнеса, реализации долговых программ с помощью различных инструментов. В «Юнисервис Капитал» нам удалось собрать профессиональную команду, которая имеет все необходимые компетенции для успешной регистрации, размещения и сопровождения облигационных займов на «Московской Бирже», а в перспективе и IPO для бизнеса различного масштаба. Оформив необходимые лицензии, мы получаем возможность расширить список услуг для корпоративных клиентов, а также начать работу с частными инвесторами, открывая для них брокерские счета, выступая инвестиционным советником. В этом плане мы нацелены в первую очередь на квалифицированных инвесторов, которые понимают ценность и риски инвестирования», — рассказал Алексей Антипин, учредитель ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».

Сегодня брокерские счета, даже несмотря на кризис, не теряют свою популярность. Так, за октябрь текущего года, по данным Мосбиржи, количество частных инвесторов увеличилось на 400 тыс. и составило 22,6 млн. брокерских счетов. Как считают аналитики, регионы Сибири имеют достаточно высокий потенциал, как в части увеличения количества инвесторов, так и в части выхода компаний на публичный рынок капитала.

«Юнисервис Капитал» является организатором долговых программ, специализируется на оказании качественных финансовых и информационных услуг субъектам среднего предпринимательства. Компания организовала выпуски облигаций для многих компаний со всей России, в том числе для СДЭК, Грузовичкоф, Lady&Gentlemen City, Кузина и др. Основана в Новосибирске в 2009 году финансистом Алексеем Антипиным.