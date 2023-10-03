Новосибирец незаконно оказывал экскурсионные услуги на судне по Оби

Судовладелец оштрафован за оказание экскурсионных услуг на маломерном судне в районе Михайловской набережной города Новосибирска без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в период с июня по июль 2023 года житель Новосибирска оказывал экскурсионные услуги на реке Оби в районе Михайловской набережной города, осуществляя за денежное вознаграждение перевозку пассажиров на маломерном судне без соответствующей лицензии.

Гражданин привлечен судом к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии), с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Оказание услуг до получения лицензии прекращено.

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