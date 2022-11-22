Специально для Вас. Инвестиции: как средние компании привлекают финансирование

Надежда Яркова
 
Инвестиции: как средние компании привлекают финансирование
Управляющий партнер блока DCM (Debt Capital Markets – долговой сегмент рынка капиталов) компании «Юнисервис Капитал» Алексей Мелехов

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