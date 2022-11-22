Инвестиции: как средние компании привлекают финансирование

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SEUS открыл в Сибири безотходный завод по производству масла
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Без повышения до конца 2023 года: тарифы на ЖКУ по новым правилам начнут действовать в регионе с 1 декабря
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Власти рассказали, когда подорожает проезд в новосибирском метро
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Добытчиков угольного метана планируют освободить от налога на прибыль
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Мама сбитого мальчика в Новосибирской области получит полмиллиона рублей от экс-депутата
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Почти 17% новосибирцев имеет зарплату меньше 20 тысяч рублей
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По иску прокуратуры частника лишили участка на новосибирском берегу Оби
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В Кузбассе ищут подрядчика на строительство дороги до курорта Шерегеш за 1 млрд рублей
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Создатели санатория «Сибиряк» объявили об открытии новой загородной резиденции в Новосибирской области
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К алтайским эко-активистам пришли полицейские
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Президент подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для добровольцев
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В Новосибирской области появятся новые стадионы
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
СЕО торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (г. Красноярск)
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
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