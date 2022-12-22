СГК готовится модернизировать электрофильтр на ТЭЦ-4

Сибирская генерирующая компания получила проект модернизации действующего электрофильтра котла ТЭЦ-4, работающей на три района Новосибирска и территории новой застройки. Строительство объекта планируется на первую половину 2023 года, а в перспективе СГК готовится заменить и другое очистное оборудование теплоэлектростанции.

20 декабря компания «Финго-Комплекс» завершила проектирование электрофильтра котла №11 на ТЭЦ-4 в Новосибирске. В начале 2023 года ТЭЦ-4 планирует приступить к строительству нового электрофильтра, который рассчитан на работу не менее 20 лет.

Директор ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко пояснил, что основное отличие нового очистного оборудования заключается в замене ленточно-зубчатых элементов коронирующих электродов на ленточно-игольчатые: «Они должны будут работать эффективнее, без отказов, и давать более высокую степень очистки дымовых газов». Новый электрофильтр будет рассчитан на очистку 600 тысяч кубических метров в час, что существенно превышает текущие потребности станции.

«КПД нового электрофильтра составит 99,4% против 98,6% у старого, то есть практически никаких твердых частиц не будет выбрасываться в атмосферу, — добавляет Дмитрий Ниценко. — С «Финго-Комплекс» заключен договор на выполнение проектных работ и поставку активной части электрофильтра. В следующем году будет отторгован и выбран подрядчик на строительно-монтажные работы. Завершить модернизацию электрофильтра котла планируем до конца 2023 года».

Он подчеркнул, что модернизацией электрофильтра обновление фильтрационных систем станции не ограничится. Уже сейчас решаются вопросы о замене двух эмульгаторов с КПД 98,4% на электрофильтры.

Ориентировочная стоимость первого этапа модернизации составляет 143 млн рублей.