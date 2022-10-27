Специально для Вас. «Мы согласны: работать надо быстрее» — застройщики и коммунальщики обсудили комплексное развитие территорий Новосибирска

Федор Туров
 
«Мы согласны: работать надо быстрее» — застройщики и коммунальщики обсудили комплексное развитие территорий Новосибирска
Екатерина Степина (на фото): "По срокам подключения будем двигаться к вам навстречу. Временное решение вопроса для строительных нужд также можно предусмотреть". Фото: Михаил Периков

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