«Мы согласны: работать надо быстрее» — застройщики и коммунальщики обсудили комплексное развитие территорий Новосибирска

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Новое соглашение с X5 Group позволит укрепить продовольственную безопасность Новосибирской области
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В школах Новосибирской области модернизируют системы противопожарной безопасности
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На Мочищенском шоссе в Новосибирске появится мини-гостиница с закрытой парковкой
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«Пенсионеры» почти определились с кандидатом в губернаторы Новосибирской области
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Завод по изготовлению морсов появится в Тогучинском районе Новосибирской области
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Бердские депутаты утвердят нового главу города через полгода с момента отставки предыдущего
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Томские власти сообщили, какие компенсации получат семьи погибших участников спецоперации
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Новосибирские законодатели выступили за лишение мандатов депутатов-«прогульщиков»
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Посреднику во взятках в ТУАД Новосибирской области вынесли приговор
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Алексей Колмаков избавился от приставки и.о – Заксобрание одобрило его назначение на должность министра строительства Новосибирской области
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Стало известно, что делал вертолёт в небе над Новосибирском в ночь на четверг
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В Сибири появился первый официальный дилер нового китайского автобренда OMODA
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Основатель и руководитель игровой студии Garden of Dreams, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
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