Юрий Гатилов: «Три кита застройщика: ассортимент, качество, низкая ипотечная ставка»

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Стало известно, какой ресторан откроется на месте флагманской кофейни PRIMETIME COFFEE в Новосибирске
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В красноярскую жилищную аферу на 71 млн рублей вовлечено более 20 человек
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Новосибирская компания завершила тестирование серийных систем для угольных станций
Председатель правления Банка «Акцепт»
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Руководитель макрорегиона Сибирь и Дальний Восток компании Mango Office
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