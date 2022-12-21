Производитель сибирского цемента прогнозирует ухудшение спроса на рынке

Аналитики «Сибирского цемента» рассказали, что объем рынка цемента в Сибири снизился за год на 4%. Рабочий прогноз компании не исключает и снижение спроса на 7% в следующем году. Компания надеется, что правительственные меры помогут сгладить негативные тенденции.

Холдинг «Сибирский цемент» по итогам 2022 года планирует выпустить 5,1 млн тонн цемента (объем производства в 2021-м – почти 5,2 млн тонн). Компании холдинга до конца года изготовят примерно 7,7 млн квадратных метров хризотилцементных изделий («Волна»), 61,8 тыс. кубических метров бетонов и растворов («Сибирский бетон»), 78,7 тыс. тонн продукции из известняковых месторождений («Горная компания»).

На «Топкинском цементе» за 12 месяцев планируют выпустить около 2,2 млн тонн продукции, на «Искитимцементе» – 1,16 млн тонн. Прогнозный показатель для Ангарского цементно-горного комбината равен 769,1 тыс. тонн, для Красноярского цемзавода – 634,4 тыс. «ТимлюйЦемент» рассчитывает завершить год, выпустив 364,9 тыс. тонн строительного материала.

По расчетам аналитиков «Сибцема», за январь-ноябрь текущего года емкость цементного рынка Сибири в ее прежних границах (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составила 6,1 млн тонн, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. Всего в уходящем году макрорегион потребит около 6,37 млн тонн цемента (аналогичный показатель 2021-го – около 6,7 млн тонн).

«Пока сложно говорить о том, как ситуация на рынке Сибири и всей страны сложится в дальнейшем. Мы рассматриваем три возможных сценария развития событий – оптимистичный, рабочий и негативный. В соответствии с рабочим планом не исключаем в 2023 году снижения спроса на цемент в России на 7% к уровню 2022-го», – подчеркивает первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

Вице-президент рассказал, что компания надеется на меры, предпринимаемые правительством страны. По его мнению, они помогут сгладить негативные тенденции на рынке. При этом на данный момент АО «ХК «Сибцем» в первую очередь ориентируется на сохранение показателей уходящего года при составлении плана на грядущий год.

«Компания сможет в полной мере обеспечить строителей высококачественным цементом и в том случае, если спрос на него увеличится: имея рабочий план, мы готовы и к самому желанному сценарию – варианту, предполагающему рост отечественной экономики», — резюмировал Рассказов.