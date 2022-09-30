На заводе «Искитимцемент» в Новосибирской области установили новое оборудование — рукавный фильтр для очистки воздуха и современную газовую горелку. Какое влияние это окажет на экологическую составляющую производства и окружающую среду — в материале «Континента Сибирь».

В городе Искитиме Новосибирской области провели техническое перевооружение вращающейся печи № 9 АО «Искитимцемент». Ожидается, что итогом реализации проекта станет существенное повышение экологической безопасности производства цемента. А для всего Искитима это означает улучшение состояния окружающей среды и в целом качества жизни горожан.

Торжественный запуск в эксплуатацию оборудования — рукавного фильтра и газовой горелки на вращающейся печи № 9 — состоялся 22 сентября при участии руководства предприятия, города и профильных областных ведомств, представителей надзорных органов. По расчетам специалистов, техническое перевооружение предприятия позволит повысить эффективность очистки воздуха до 99,9%.

По словам первого вице-президента холдинга «Сибирский цемент» Геннадия Рассказова, на предприятии давно готовились к этому важному событию. В 2019 году «Искитимцемент» в числе первых 16 предприятий страны получил комплексное экологическое разрешение, в рамках которого разработана программа повышения экологической эффективности.

«Реализация проекта была не марафоном длиной в три года, а спринтерским забегом со множеством препятствий. Реконструкция печи № 9 началась еще в 2019 году — в светлое, безоблачное время, как кажется теперь. В итоге нам удалось преодолеть все преграды. Мы справились, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия, несмотря на падение объемов потребления и производства цемента, — подчеркнул Геннадий Рассказов. — И вот сегодня, к радости всего коллектива, на финиш вышли два масштабных значимых проекта, которые будут иметь существенный экологический эффект. Подчеркну: затраты на проведение таких мероприятий не окупаются, они имеют исключительно экологическое значение. Для нас действительно важно сокращать воздействие на окружающую среду, сохранять природу родного края ради настоящего и будущего сибиряков, ради детей».

Даже сложные экономические условия, отмечает руководитель, не заставили предприятие отступить от намеченных целей. Несмотря на некоторое падение производства и потребления цемента в стране, холдинговая компания «Сибирский цемент» и «Искитимцемент» продолжают следовать принципам экологической политики.

Современный рукавный фильтр смонтировали на месте прежней системы циклонной очистки на заводе. Конструкция новой газовой горелки включает встроенную камеру сгорания для снижения вредных выбросов и увеличения излучения от газового пламени. Подобные горелочные устройства широко применяются на заводах, работающих по сухому способу производства цемента во многих странах мира.

Отметим, что техперевооружение АО «Искитимцемент» входит в программу повышения экологической эффективности, которая является неотъемлемой частью комплексного экологического разрешения предприятия. Кроме того, как рассказал руководитель Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Игорь Шереметьев, в следующем, 2023 году город Искитим станет участником национального проекта «Чистый воздух». В связи с этим экологические проекты предприятия приобретают еще большую актуальность.

По словам управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, предприятие продолжит модернизацию оборудования для повышения экологической безопасности производства. После печи № 9 на очереди — вращающаяся печь № 7. В этом и следующем году здесь проведут аналогичные работы по замене фильтра и газовой горелки. Также напомним, что ранее, в мае 2019 года, на цементном заводе в Искитиме был введен в эксплуатацию фильтр на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 6. На сегодня оборудование подтвердило свою эффективность: количество пыли, выбрасываемой из холодильника в атмосферу, снизилось в 160 раз. Такой же результат ожидается от введения в эксплуатацию нового аспирационного оборудования на вращающейся печи № 9.