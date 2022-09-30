«Повысить эффективность очистки воздуха до 99,9%»: на цементном заводе в Искитиме установили новое экологичное оборудование

Марина Цурмаст
 
«Повысить эффективность очистки воздуха до 99,9%»: на цементном заводе в Искитиме установили новое экологичное оборудование
Новый рукавный фильтр работает с эффективностью 99,99%

На заводе «Искитимцемент» в Новосибирской области установили новое оборудование — рукавный фильтр для очистки воздуха и современную газовую горелку. Какое влияние это окажет на экологическую составляющую производства и окружающую среду — в материале «Континента Сибирь».

В городе Искитиме Новосибирской области провели техническое перевооружение вращающейся печи № 9 АО «Искитимцемент». Ожидается, что итогом реализации проекта станет существенное повышение экологической безопасности производства цемента. А для всего Искитима это означает улучшение состояния окружающей среды и в целом качества жизни горожан.

Торжественный запуск в эксплуатацию оборудования — рукавного фильтра и газовой горелки на вращающейся печи № 9 — состоялся 22 сентября при участии руководства предприятия, города и профильных областных ведомств, представителей надзорных органов. По расчетам специалистов, техническое перевооружение предприятия позволит повысить эффективность очистки воздуха до 99,9%.

ИскитимцементПо словам первого вице-президента холдинга «Сибирский цемент» Геннадия Рассказова, на предприятии давно готовились к этому важному событию. В 2019 году «Искитимцемент» в числе первых 16 предприятий страны получил комплексное экологическое разрешение, в рамках которого разработана программа повышения экологической эффективности.

«Реализация проекта была не марафоном длиной в три года, а спринтерским забегом со множеством препятствий. Реконструкция печи № 9 началась еще в 2019 году — в светлое, безоблачное время, как кажется теперь. В итоге нам удалось преодолеть все преграды. Мы справились, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия, несмотря на падение объемов потребления и производства цемента, — подчеркнул Геннадий Рассказов. — И вот сегодня, к радости всего коллектива, на финиш вышли два масштабных значимых проекта, которые будут иметь существенный экологический эффект. Подчеркну: затраты на проведение таких мероприятий не окупаются, они имеют исключительно экологическое значение. Для нас действительно важно сокращать воздействие на окружающую среду, сохранять природу родного края ради настоящего и будущего сибиряков, ради детей».

Даже сложные экономические условия, отмечает руководитель, не заставили предприятие отступить от намеченных целей. Несмотря на некоторое падение производства и потребления цемента в стране, холдинговая компания «Сибирский цемент» и «Искитимцемент» продолжают следовать принципам экологической политики.

Конструкция новой газовой горелкиСовременный рукавный фильтр смонтировали на месте прежней системы циклонной очистки на заводе. Конструкция новой газовой горелки включает встроенную камеру сгорания для снижения вредных выбросов и увеличения излучения от газового пламени. Подобные горелочные устройства широко применяются на заводах, работающих по сухому способу производства цемента во многих странах мира.

Отметим, что техперевооружение АО «Искитимцемент» входит в программу повышения экологической эффективности, которая является неотъемлемой частью комплексного экологического разрешения предприятия. Кроме того, как рассказал руководитель Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Игорь Шереметьев, в следующем, 2023 году город Искитим станет участником национального проекта «Чистый воздух». В связи с этим экологические проекты предприятия приобретают еще большую актуальность.

техперевооружение АО «Искитимцемент»По словам управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, предприятие продолжит модернизацию оборудования для повышения экологической безопасности производства. После печи № 9 на очереди — вращающаяся печь № 7. В этом и следующем году здесь проведут аналогичные работы по замене фильтра и газовой горелки. Также напомним, что ранее, в мае 2019 года, на цементном заводе в Искитиме был введен в эксплуатацию фильтр на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 6. На сегодня оборудование подтвердило свою эффективность: количество пыли, выбрасываемой из холодильника в атмосферу, снизилось в 160 раз. Такой же результат ожидается от введения в эксплуатацию нового аспирационного оборудования на вращающейся печи № 9.

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