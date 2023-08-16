Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня, 16 августа, в рамках рабочей поездки обсудил с врио главы Омской области Виталием Хоценко роль региона в разработке плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, сообщают в пресс-центре полпредства.

В частности, Виталий Хоценко сообщил, что экономика региона показывает устойчивый рост. Индекс промышленного производства в первом полугодии вырос на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года. Основной вклад — в обрабатывающих отраслях, которые выросли на 7,3%.

Производство продукции сельского хозяйства в первом полугодии 2023 года составило почти 40 млрд рублей. Развивается малое и среднее предпринимательство. Число занятых в этой сфере увеличилось на 11,2% — до 303 тысяч человек. Это треть от всех занятых в регионе.

«Одно из флагманских направлений развития Омской области — участие в нефтехимическом кластере. Направили предложения по 26 инвестиционным проектам, благодаря которым планируем привлечь около 200 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать более 7 тысяч новых рабочих мест. Благодарю Анатолия Анатольевича за поддержку внесенных предложений», — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Еще одна ключевая тема встречи — реализация в Омской области национальных проектов, исполнение указов и поручений президента России. На особом контроле в регионе находятся решение экологических вопросов и выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», строительство в рамках нацпроектов социальной и транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства.

Анатолий Серышев отметил значимые позитивные изменения в экономике и социальной сфере Омской области. При этом для уверенного поступательного развития территории крайне важным остается оперативное получение и реагирование на обратную связь от граждан, представителей общественных объединений и гражданских институтов.

Ранее полпред приезжал в Омскую область на церемонию представления врио губернатора в марте текущего года.