Поддельный цемент: как идентифицировать и чем он опасен?

16:04
Два сибирских региона возглавили антирейтинг по преступности
15:13
Во властных кругах Томской области очередные кадровые перестановки
13:46
Бизнес сможет автоматически распознавать реакции клиентов и сотрудников при анализе телефонных диалогов
13:16
Федеральные средства вновь поступят на реконструкцию новосибирского аэропорта
13:09
На какие цели россияне берут потребительские кредиты?
12:00
Андрей Травников: Мобилизованные предприниматели в Новосибирской области получат поддержку
9:42
Экс-глава департамента центрального исполкома ЕР стал министром региональной политики Новосибирской области
9:30
Топ-5 материалов октября 2022
22:21
В Новосибирске появилась аллея Призывника
20:08
На стеле «Город трудовой доблести» в Новосибирске включают мультимедийные панели
19:16
Три человека подали заявки на участие в выборах мэра Горно-Алтайска
17:57
Экс-замглавы управления Росимущества в Красноярском крае приговорён к шести годам колонии за взятки
16:48
Троим новосибирцам отказали в освобождении от мобилизации
16:40
Четверо сибирских губернаторов вошло в «Национальный рейтинг»
16:33
Арестован депутат из Татарска, оставивший ребенка на дороге после ДТП
15:10
В мэрии Новосибирска назвали сумму выплаченных семьям мобилизованных компенсаций
15:00
За что сибирский депутат благодарит Бога: чем занимались парламентарии от СФО на прошедшей неделе
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
Председатель правления Банка «Акцепт»
Основатель и руководитель игровой студии Garden of Dreams, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.
Мнения, публикуемые в разделе «Авторские колонки», являются позицией колумниста и могут не совпадать с мнением редакции.