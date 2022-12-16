Избран новый мэр Горно-Алтайска

Совет депутатов Горно-Алтайска избрал мэра на сессии в пятницу, 16 декабря. Им стала Ольга Сафронова, ранее занимавшая должность руководителя администрации города.

Решение об избрании Ольги Сафроновой мэром города было принято единогласно – за неё проголосовали 19 из 19 депутатов, сообщает пресс-служба мэрии Горно-Алтайска.

На посту мэра Ольга Сафронова сменила Юрия Нечаева, стоявшего во главе Горно-Алтайска с 2017 года. Он продолжит руководить городским советом депутатов на посту его председателя.

По словам Ольги Сафроновой, в числе её приоритетных задач на посту мэра – реализация национальных проектов, совершенствование системы пассажирских перевозок, продолжение системной работы по ремонту дорог, благоустройству общественных и дворовых территорий, улучшению материально-технической базы учреждений социальной сферы и ремонту городской инфраструктуры.

Ольга Сафронова родилась в 1976 году в селе Ынырга Чойского района Республики Алтай. Окончила Горно-Алтайский государственный университет по специальности «менеджмент». Работала в ООО «ДОМ-ГАЛ-ГЭС». С 1999 по 2002 годы она занимала различные должности в министерстве промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.

С 2012 по 2014 годы Ольга Сафронова была заместителем министра регионального развития республики, с 2014 года – заместителем председателя правительства региона. В 2016 году она возглавила администрацию Горно-Алтайска, в 2022 году была избрана депутатом горсовета.

Напомним, что в ноябре бывший министр здравоохранения Республики Алтай получил приговор за взятки.