Главу ГК «Кварсис» Петра Овчинникова хотят привлечь к ответственности по долгам четырех компаний

Четыре компании просят привлечь к субсидиарной ответственности владельца ГК «Кварсис» Петра Овчинникова. Ранее Овчинников уже был признан банкротом.

Арбитражные управляющие четырех находящихся в процедурах банкротства компаний подали заявления о привлечении к субсидиарной ответственности владельца ГК «Кварсис» Петра Овчинникова.

В материалах дела фигурируют ЗАО «Кварсис инвест», ООО «Рост», ООО «Стройпром-РИК» и ООО «Девелопмент-групп». Конкурсные управляющие полагают, что Овчинников был причастен к руководству компаниями. От ЗАО «Кварсис инвест» также подано заявление о включении в реестр требований кредиторов Овчинникова. 2,2 млрд рублей станут обеспечением ходатайства о его привлечении к субсидиарной ответственности. Заседание назначено на 10 января 2023 года.

Ранее конкурсный управляющий ООО «ВДТ строй» просил взыскать 4,3 млрд рублей задолженности с бывших директоров компании и ее владельца Овчинникова.

Напомним, что в июне 2022 года финансовый управляющий Петра Овчинникова заподозрил его в преднамеренном банкротстве.