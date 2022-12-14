Возбуждены уголовные дела на сотрудников полиции Новосибирска по делу о незаконной миграции

Алёна Золотова
 
Возбуждены уголовные дела на сотрудников полиции Новосибирска по делу о незаконной миграции
Фото СУ СК РФ по Новосибирской области

Сотрудников полиции Новосибирска поместили под домашний арест по делу об организации незаконной миграции. Всего по делу проходит 11 человек. 

СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило 2 уголовных дела в отношении 3 сотрудников полиции и 8 жителей города Новосибирска. Все обвиняются в организации незаконного пребывания мигрантов в России. Фигуранты дела в течение 2022 года подделывали документы и заносили их в базу данных МВД. Сотрудники полиции сейчас находятся под домашним арестом. Еще двое уволено из МВД.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в комментарии ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании начальника по вопросам миграции отдела «Ордынский» Сергея Пилиповича. Он обвиняется в подделывании документов. В сообщники Пилипович взял четверых граждан. Сотрудник ГИБДД Гойджа Гусейнов, по версии обвинения, открыл в ТК «Гранит» офис «Дома мигрантов», где также подделывал документы для иностранцев вместе с тремя сообщниками. Еще силовиками задержаны полицейские Железнодорожного, Дзержинского и Октябрьского районов. Между собой подозреваемые не связаны.

Напомним, что накануне возбуждено дело о незаконной охоте на директора новосибирского заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  