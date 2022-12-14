Возбуждены уголовные дела на сотрудников полиции Новосибирска по делу о незаконной миграции

Сотрудников полиции Новосибирска поместили под домашний арест по делу об организации незаконной миграции. Всего по делу проходит 11 человек.

СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило 2 уголовных дела в отношении 3 сотрудников полиции и 8 жителей города Новосибирска. Все обвиняются в организации незаконного пребывания мигрантов в России. Фигуранты дела в течение 2022 года подделывали документы и заносили их в базу данных МВД. Сотрудники полиции сейчас находятся под домашним арестом. Еще двое уволено из МВД.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в комментарии ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании начальника по вопросам миграции отдела «Ордынский» Сергея Пилиповича. Он обвиняется в подделывании документов. В сообщники Пилипович взял четверых граждан. Сотрудник ГИБДД Гойджа Гусейнов, по версии обвинения, открыл в ТК «Гранит» офис «Дома мигрантов», где также подделывал документы для иностранцев вместе с тремя сообщниками. Еще силовиками задержаны полицейские Железнодорожного, Дзержинского и Октябрьского районов. Между собой подозреваемые не связаны.

Напомним, что накануне возбуждено дело о незаконной охоте на директора новосибирского заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика.