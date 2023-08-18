Экс-сотрудника полиции Новосибирска будут судить за организацию незаконной миграции

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции и трех местный жителей: они обвиняются в организации незаконного пребывание на территории России 20 иностранцев, пропустивших сроки постановки на миграционный учет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Преступная схема выражалась в том, что обвиняемые подыскивали мигрантов, допустивших нарушение постановки на учет по месту пребывания и подлежащих ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ, которые готовы были за денежное вознаграждение приобретать документы, дающие им право временного пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Экс-сотрудник полиции, используя свое служебное положение, незаконно передавал организаторам преступной схемы сведения о мигрантах, данные которых можно использовать для фиктивного заполнения уведомлений о прибытии их в место пребывания.

Необходимые документы передавались бывшему полицейскому, в дальнейшем он проставлял в них отметки о принятии и вносил сведения в базу данных МВД России о датах въезда мигрантов на территорию РФ и их постановке на миграционный учет. На основании этих документов иностранцы вставали на миграционный учет, а участники преступной группы получали денежное вознаграждение.

Помимо прочего бывший госслужащий в 2020-2022 гг. регулярно получал взятки от владельца кафе в Железнодорожном районе г. Новосибирска за непринятие к нему мер по фактам нарушения миграционного законодательства: речь идет об иностранных гражданах, незаконно осуществлявших трудовую деятельность в заведении. По версии следствия экс-полицейский получил взяток на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что мэрия намерена снести общежитие для мигрантов в Новосибирске.