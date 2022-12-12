На директора новосибирского заказника «Кирзинский» возбуждено дело о незаконной охоте

Задержан директор новосибирского заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермолик по подозрению в незаконной охоте. Ранее Ермолик получил награду «За заслуги перед Отечеством».

Прокуратура Новосибирского района задержала директора заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика. Он подозревается в незаконной охоте. Эта информацию подтвердили «Континенту Сибирь» в прокуратуре.

«Установлено, что 11.12.2022 около 7 часов утра на территории заповедника в 3 км в северо-восточном направлении от охотничьего домика обнаружено место забоя одной особи косули и одной особи лося. По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор заказника «Кирзинский», — говорится в сообщении прокуратуры.

Барабинская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пп. «а, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Информацию о других задержанных в прокуратуре комментировать отказались.

Известно, что Вячеслав Ермолик по указу Владимира Путина получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени в 2020 году. Награду вручил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«От имени минприроды России примите самые искренние поздравления в связи с награждением. Ваша многолетняя плодотворная деятельность, а также большой вклад в развитие заповедного дела России получили справедливую оценку», — написал в правительственной телеграмме на тот момент министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Его слова приводит «Горсети».

Заказник «Кирзинский» входит в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор». Он располагается на территории Чановского и Барабинского районов. Его общая площадь составляет 119 тыс. га. Заказник предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных. Находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ.