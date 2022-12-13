Стало известно, когда запустят прямую электричку Новосибирск-Татарск

На сайте «Экспресс-пригород» появилась информация о прямой электричке Новосибирск-Татарск. Первый поезд отправится 1 января 2023 года.

Прямую электричку из Новосибирска в Татарск запустят 1 января 2023 года. Об этом стало известно из информации на официальном сайте «Экспресс-пригород». Ранее говорилось, что первый рейс направится 15 декабря 2022 года.

Из Татарска электричка будет отправляться в 8:20 и прибывать в Новосибирск в 14:38. Обратно со станции Новосибирск главный пригородный поезд будет отправляться в 13:25. В Татарск он прибудет в 19:51.

Маршрут поезда пролегает через восемь районов. Электричка будет без пересадок. Для этого объединили несколько графиков поездов до станций Чулымская и Барабинск.

Согласно информации на tutu.ru, сейчас по направлению курсирует 27 поездов, все они транзитные. Длительность поездки от 5,5ч до 8,5ч. Два автобусных маршрута «Новосибирск — Усть-Тарка» также отправляются от железной дороги в 12ч и 16ч, время в пути составляет 6ч и 7ч соответсвенно. До Новосибирска отправляется 5 автобусов раз в несколько дней.

Напомним, что ранее в Новосибирске объявлен поиск перевозчиков на троллейбусных маршрутах.