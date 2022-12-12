В Новосибирске объявлен поиск перевозчиков на треть троллейбусных маршрутов

Новосибирские власти объявили конкурс по поиску подрядчиков на проведение перевозок по 12 троллейбусным маршрутам. Услуги организаций требуются чуть больше, чем на полгода.

Заказчик перевозок – новосибирское муниципальное учреждение «Центр управления городским автоэлектротранспортом», следует из документов закупки, опубликованной на днях.

Начальная стоимость работ в рамках контракта составляет чуть более 1 млрд рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 декабря. Сами перевозки требуются на период с 1 февраля по 31 августа 2023 года.

В число маршрутов, где нужды новые перевозчики, вошли следующие: № 2 — «Городской аэропорт — Вокзал Новосибирск-Главный», № 4 «Затулинский ж/м — Завод Медпрепаратов», № 5 «Городской аэропорт — улица Ленинградская», № 8 «Затулинский ж/м — улица Ленинградская», № 7 «Станиславский ж/м — улица Лазурная», № 10 «Сад имени Дзержинского — Институт горного дела», № 22 «Улица Лазурная — Учительская», № 13 «Улица Учительская — метро «Речной вокзал», № 23 «Сад имени Дзержинского — Вокзал Новосибирск- Главный», № 24 «Станиславский ж/м — Улица Учительская», № 29 «Северо- Чемской ж/м — Метро «Площадь Маркса» и № 26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат».

Согласно данным на 2020 год, всего в Новосибирске действует 36 троллейбусных маршрутов.

Как прокомментировал закупку «Континенту Сибирь» заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Игорь Никулин, проведение торгов в данном случае – стандартная процедура. При этом перевозчиков планируется подобрать практически на все городские троллейбусные маршруты.

«1 февраля 2023 года заканчивается действующий контракт, и он продляется в соответствии с законодательством, до 31 августа 2023 года. Продляется, настолько насколько хватает выделенных средств. В контракт включены все троллейбусные маршруты города, кроме одного. Исключением стал маршрут №36, он был проконтрактирован ранее сроком на три года в соответствии с требованиями национального проекта «Безопасные качественные дороги», по которому выиграл конкурс на федеральное финансирование», — рассказал Игорь Никулин «Континенту Сибирь» 12 декабря.

По словам Игоря Никулина, единственным вероятным перевозчиком является муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» (МКП ГЭТ).

Как отметил в разговоре с изданием замруководителя ведомства, на сегодняшний день троллейбусный парк Новосибирска изношен на 99%, однако до конца года в город поступит девять машин по проекту «Безопасные качественные дороги», а в ближайшие три года планируется заменить 60% парка. Из 300 троллейбусов 58 заменят новыми по программе БКД, ещё 120 будут взяты в лизинг.

«Приобретаемые машины будут на увеличенном автономном ходу – с возможностью проезжать без контактной сети до 20 километров. Такое решение позволит продлять троллейбусные маршруты в связи с территориальным ростом города, не реконструируя при этом контактную сеть», — отметил Игорь Никулин.

Напомним, что с начала 2023 года проезд на всех видах муниципального транспорта в Новосибирске будет стоить 30 рублей.

Ранее также сообщалось о том, что мэрия Новосибирска объявила о поиске подрядчика для украшения «театрального сквера» световыми арками.