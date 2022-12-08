Новосибирские бренды одежды могут появиться в крупных городских торговых центрах

В Новосибирске ведётся работа по продвижению продукции местных производителей одежды в крупных торговых центрах. Об этом сообщил глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин на встрече городских властей с бизнес-сообществом 8 декабря.

Мэрия Новосибирска оказывает поддержку местным предпринимателям, занятым в лёгкой промышленности, продвигая их продукцию на площадках городских торговых центров. Об этом рассказал Виталий Витухин на встрече бизнесменов с представителями мэрии, а также председателем комитета индустрии моды при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Анной Керимовой.

Мероприятие прошло в городской администрации в четверг.

«Это не полномочия муниципалитета, но мы оказываем помощь в продвижении и урегулировании запросов, с одной стороны, торговых сетей, с другой – производителей. Мы должны помогать производителям, чтобы они не просто оставались на плаву, но и получали возможность развиваться», — подчеркнул глава департамента.

Виталий Витухин отметил, что взаимодействие с торговыми сетями «идёт тяжело», поскольку в основном они не принадлежат новосибирским компаниям. При этом, по словам руководителя департамента, в городе есть интересные производителям торговые площадки, которыми может оперировать местный менеджмент.

Участники встречи обратили внимание на то, что российские фирмы и дизайнеры сейчас мало представлены на рынке, при этом аренда торговых площадей им обходится недёшево. По словам Анны Керимовой, переговоры с крупными торговыми центрами для предоставления помещений местным фирмам ведётся и в Москве.

«Главная цель – вывести российских производителей в массы. До этого была большая конкуренция, сейчас её не стало, и у нас есть прекрасная возможность эту нишу заполнить», — отметила в ходе мероприятия Анна Керимова.

Виталий Витухин также отметил, что встреча властей с предпринимателями стала продолжением прошедших в Новосибирске конкурсов профессионального мастерства и фестиваля лёгкой промышленности и индустрии красоты «Образ».

Ранее сообщалось о том, что новосибирская компания планирует построить торговый центр в Москве.