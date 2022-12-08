Мусорный полигон в Новосибирске рекультивируют по нацпроекту

Полигон твёрдых бытовых отходов в новосибирском посёлке Пашино планируется рекультивировать с 2023 по 2025 годы. Работы пройдут за счёт федерального, областного и городского бюджетов.

О планах по рекультивации мусорного полигона в Пашино сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 8 декабря.

«В следующем году Новосибирск участвует в национальном проекте «Экология». В соответствии с этим проектом мы взяли на себя обязательство провести конкурс с тем, чтобы рекультивировать мусорный полигон в Калининском районе в Пашино. Напомню, что это довольно большой участок земли, находящийся в муниципальной собственности, и этот полигон в 2019 году прекратил свою работу, так как на территории 10,8 гектаров скопилось большое количество твёрдых бытовых отходов — более миллиона кубометров», — сказал мэр в ходе «часа прессы».

Из федерального бюджета на проведение работ планируется выделить более 162 млн руб., из областного – 45 млн руб., городские власти вложат в реализацию проекта 10 млн руб. Рекультивацию полигона, которая представляет собой целый комплекс работ по возвращению территории в экосистему, предполагается провести в течение двух лет начиная с 2023 года.

Мэр подчеркнул, что, благодаря реализации проекта город сможет приступить к работе с другим переполненным мусорным полигоном – Левобережным. В ближайшие два года его планируется закрыть, оставив Гусинобродский полигон, у которого ещё есть резервы.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, проектно-сметная документации рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в Пашино прошла все виды экспертиз в 2022 году.

Напомним, что правительство России выделит регионам средства на ликвидацию стихийных свалок до 2024 года. В 2023 году соответствующее финансирование направят Новосибирской области.