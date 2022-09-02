Правительство России профинансирует ликвидацию новосибирских стихийных свалок в 2023 году

До 2024 года в 19 российских регионах планируется за счёт федерального бюджета ликвидировать несанкционированные свалки почти на 500 гектарах земли. В число субъектов РФ, которые получат финансирование на эти цели, вошла Новосибирская область.

На ликвидацию несанкционированных свалок в российских регионах в 2022-2024 годах в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» планируется выделить более 9,3 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер РФ Михаил Мишустин 2 сентября.

Как сообщается на сайте правительства России, в 2022 году на эти цели направят более 2,7 млрд руб., остальные деньги будут поступать в регионы в течение ещё двух лет.

В 2023 году средства получит Новосибирская область, а также Брянская, Курганская, Тверская и Челябинская области. В этих регионах планируется ликвидировать несанкционированные свалки в семи городах. В текущем году такая работа будет профинансирована в том числе в Башкирии, Карелии, Чечне, Забайкальском крае, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской и Ульяновской областях.

Всего работу планируется провести в 29 городах 19 регионов страны.

Предполагается, что к 2024 году будет рекультивировано 483,6 га земли, на которой сейчас находятся скопления мусора. Как отмечают в правительстве России, ликвидация свалок позволит улучшить качество жизни более чем 5,2 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области в сферу переработки ТКО внедряются высокие технологии.