В Новосибирской области внедряются высокие технологии в сферу переработки ТКО

Мусороперерабатывающие комплексы Новосибирской области оснастят современными технологиями для повышения экологической безопасности. Использование таких инструментов позволит обезвредить органические отходы.

Высокотехнологичный экологический контроль будет обеспечен на мусороперерабатывающих комплексах в Новосибирской области при поддержке региональных властей. Вопросы обустройства таких объектов, в частности гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов и контроля безопасности окружающей среды на планируемых комплексах обсудили на региональном общественном совете при министерстве ЖКХ и энергетики, сообщает пресс-служба облправительства.

Как подчеркнула в ходе совета начальник управления благоустройства регионального министерства ЖКХ и энергетики Наталья Аббасова, при строительстве современных предприятий идет ориентация на лучшие практики в создании таких объектов, которые уже реализованы в нашей стране. Самой важной задачей при их реализации станет повышение экологической безопасности.

По словам специалиста, современные технологии позволяют размещать объекты с соблюдением высоких экологических стандартов. Это обеспечивается за счет геологических экспертиз земельного участка для подбора оптимального места, организации системы сбора, выведения и накопления фильтрата, а также устройства гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов, что не позволит фильтрату с загрязняющими веществами проникнуть в почвы и подземные воды.

«Использование специальных технологий позволит обезвредить органические отходы. На всех современных объектах организована комплексная система экологического мониторинга», — сказала Наталья Аббасова.

По данным пресс-службы правительства региона, для контроля безопасности окружающей среды на объектах предусматриваются 4 гидронаблюдательные скважины для контроля состояния подземных вод, по 4 точки отбора поверхностных вод и контроля состояния почвы с выявлением присутствия тяжелых металлов и других вредных веществ.

Кроме того, на предприятиях предусматривается регулярный анализ проб атмосферного воздуха на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также анализ состояния растений. Территория комплексов благоустраивается, а слой размещаемых остатков покрывают изолирующим слоем инертного материала для снижения запаха, скопления насекомых, птиц и грызунов.

«Планируемые объекты масштабные и сложные, это, по сути, заводы, на которых применяются высокие технологии, в первую очередь для обеспечения экологической безопасности и переработки отходов в полезные материалы», – отметил председатель общественного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Александр Обрывко.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирской области готовят конкурсные процедуры на заключение шести концессионных соглашений для строительства объектов по обращению с ТКО. Четыре из них планируется разместить в муниципальных районах, два — в агломерациях под Новосибирском. «Континент Сибирь» узнал детали и условия концессий по строительству Правобережного и Левобережного комплексов переработки отходов.