В Новосибирской области 319 стартапов получило господдержку

Стартапы из Новосибирской области получили 19 млн рублей поддержки от региона на развитие патриотизма, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных ценностей.

319 общественных стартапов получило поддержку от региона в общей сумме на 19 млн рублей. Поддержка оказана в рамках конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее», который был запущен в 2020 году при поддержке губернатора Андрея Травникова. В правительстве отметили, что в этом году подано 605 заявок.

Максимальный размер одного стартапа составил 100 тысяч рублей. Операторами конкурса стали 27 ресурсных центров, среди которых 22 – это муниципальные ресурсные центры, пять – региональные СО НКО, которые получили финансовую поддержку министерства региональной политики Новосибирской области.

В этом году конкурс проводился по трем номинациям. Номинация «#ЯГОРЖУСЬ» направлена на сохранение исторической памяти и увековечение памяти военнослужащих. В рамках номинации участники могут создавать изображения военных на фасадах домов, размещать мемориальные объекты, создавать медиа продукты и другое. Вторая номинация «#ЯПАТРИОТ» направлена на развитие патриотизма и поддержку традиционных ценностей. «#МЫВМЕСТЕ» — развитие и укрепление межпоколенческих связей, реализацию социальных, благотворительных, образовательных, просветительских, экологических проектов патриотической направленности.

На портале информационной поддержки и развития гражданских инициатив Новосибирской области, а также в социальных сетях можно ознакомиться с реализацией проектов.