В Красноярском крае открылся новый культурно-просветительский центр

В Казачинском районе Красноярского края открылся культурно-просветительский центр. В двухэтажном здании площадью более 2,6 тыс. кв. метров предусмотрены выставочный, зрительный и лекционный залы, а также конференц-зал и кабинеты для мастер-классов. Для маломобильных посетителей установлен лифт два специальных подъемника, сообщает пресс-центр краевого правительства.

В новом учреждении культуры будут проходить различные мероприятия – выставки, фестивали, встречи, мастер-классы, направленные на возрождение народных традиций и духовно-нравственных ценностей.

«Центр станет сердцем культурной жизни района, точкой притяжения не только для жителей и гостей из соседних территорий, но и для туристов, желающих ознакомиться с сибирской историей, традициями и культурой», – отметил министр культуры края Аркадий Зинов.

В здании также разместятся районная библиотека, детская школа искусств и Центр художественных ремёсел. «Благодаря такому дружному соседству с муниципальными учреждениями Казачинского района наш Центр народного творчества уже сейчас апробирует новые формы работы: лаборатории, мастер-классы и творческие встречи с профессиональными артистами и артистами народного творчества. И мы надеемся, что именно такая наша сплоченная работа с сотрудниками библиотеки, дополнительного образования и другими позволит нам создавать новые проекты, которые будут привлекать жителей и гостей Казачинского района» – рассказала директор Государственного центра народного творчества Красноярского края Любовь Романова.

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