Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) поучаствовали в серии лекций по искусственному интеллекту (ИИ), которые провели ведущие эксперты Института искусственного интеллекта AIRI и Сбера.

С приветственным словом, вместе с ректоратом ВУЗа, выступил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. «Для нас тема развития искусственного интеллекта на текущий момент, пожалуй, самая актуальная, – отметил он в ходе мероприятия. – В ноябре мы провели масштабную конференцию в Москве, в которой приняли участие представители 193 стран, прямая трансляция собрала 55 миллионов просмотров. Это говорит о том, что тема ИИ сейчас очень актуальна, касается каждого из нас и внедряется во все сферы нашей жизни. Но для нас очень важно провести еще и очную встречу здесь, в НГТУ, чтобы обсудить с будущими специалистами те возможности, которые открывает искусственный интеллект».

Спикерами встречи стали эксперты в сфере ИИ, которые согласились не только презентовать свои проекты молодым новосибирцам и ответить на их вопросы, но и рассмотреть их собственные идеи, которые, наверняка, найдут свое применение в будущем.

«Сегодня искусственный интеллект используется не только банками, – добавил управляющий Новосибирского отделения Сбербанка Николай Шилов. – Еще в 2019 году мы на AI Journey подписали с рядом крупных компаний соглашение по созданию Альянса в сфере ИИ. Новосибирск для этого направления уникален тем, что здесь создана особая научная и образовательная среда, в которой присутствует и Сбербанк тоже».

По словам Дмитрия Солнцева, внедрение ИИ позволило Сбербанку в 2021 заработать за год более 200 млрд рублей. .

«В конце года крупные компании, в том числе и Сбер, подводят итоги. Наш университет стабильно входит в десятку ВУЗов страны, выпускники которых востребованы в Сбере, и это мотивирует. Искусственный интеллект очень помогает и в нашей работе. Мы рады тому, что Сбер выбрал именно нашу площадку, чтобы популяризировать ИИ», – отметил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

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