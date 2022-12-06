Красноярский край вошёл в тройку регионов, где больше всего сократились налоговые поступления после окончания пандемии

В российских регионах впервые после пандемии сократились налоговые поступления в консолидированные бюджеты. В числе субъектов РФ, где произошёл наибольший спад этого показателя, — Красноярский край.

О снижении налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов РФ с начала стабилизации экономики после пандемии, отмеченной в январе, стало известно по итогам исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщают «Известия» 6 декабря.

Исследование проведено на основе данных ФНС.

По данным экспертов, с января по октябрь общий объём налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов превысил результат 2021 года, составив 11,71 трлн руб. Однако с лета этот показатель начал снижаться и в октябре ушёл в «минус» по сравнению с прошлым годом — он составил 1,33 трлн руб., в то время как годом ранее составлял 1,43 трлн руб.

В тройку регионов, где снижение налоговых поступлений стало наиболее заметным, попали Мурманская область, продемонстрировавшая сокращение этого показателя на 66,7% или 13,3 млрд руб., Красноярский край, где сборы упали на 61,2% или 44,4 млрд руб., и Хакасия – там спад составил 56,7% или 2,5 млрд руб.

В десятку субъектов РФ с наибольшим сокращением налоговых поступлений также попала Кемеровская область (на 31,4%, 7,6 млрд).

В то же время, 39 регионов увеличили налоговые поступления за указанный период. В десятку таких субъектов РФ попала Новосибирская область с приростом 16,4% (3,5 млрд руб.) Наибольший налоговый прирост продемонстрировала Республика Ингушетия, где за счёт НДФЛ соответствующий показатель вырос на 528% (2,1 млрд руб.) Кроме того, благодаря сборам от имущества и акцизов в тройку лидеров по росту налоговых сборов попали Сахалинская (плюс 40,3%, 2,8 млрд) и Пензенская (плюс 39,4%, 2 млрд) области.

Напомним, что по итогам 2021 года Красноярский край был признан одним из наиболее успешных регионов страны с точки зрения социально-экономического развития.