Представители ВТБ сообщают о том, что технологическая инфраструктура банка находится под беспрецедентной кибератакой, не имеющей себе равных за все время работы банка, и ее источник находится за рубежом.

«Системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка, – сообщает пресс-служба ВТБ. – Однако при применении противомер периодически возможны затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии «ВТБ Онлайн». Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание».

Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов интернета, однако особое беспокойство у киберспециалистов вызывает факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов.

«Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества, – сообщают представители ВТБ. – Напоминаем, что все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, поскольку действия по организации и участию в DDoS-атаке являются уголовно наказуемым преступлением».