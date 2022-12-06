В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) стартовал чемпионат по дизайну в сфере фарминдустрии.

На три дня, с 6 по 8 декабря НГУАДИ имени А.Д. Крячкова станет площадкой Хакатона по фарма-дизайну. Хакатон (слово, производное от «харкер» и «марафон») – креативная разновидность «мозгового штурма», содержащая компонент состязательности. Хронологическая компактность и динамичность этого молодого формата – причины симпатии со стороны практического бизнеса. Для разных индустрий хакатоны – эффективный способ пополнить своё марочное «я» новыми, небанальными решениями.

Хакатон в университете имени Крячкова – первый чемпионат по фарма-дизайну и, фактически, первый же тематический форум по визуализации фарм-продуктов и отраслевой предметной среды. У чемпионата изначально высокий уровень практицизма – лучшие разработки, представленные за эти три дня, будут доведены до индустриального воплощения. Участниками Хакатона будут студенты 1-4 курсов, обучающиеся на направлении «Промышленный и коммуникационный дизайн». Состязательное сообщество насчитывает 80 человек.

Студенты будут выполнять проекты по техзаданиям крупных индустриальных заказчиков — резидентов и партнеров Инновационного центра «Кольцово», Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм» и Академпарка. Среди них группа компаний «Био-Веста», ООО «Инновации для жизни», группа компаний «Диа-Веста», «СибЭнзайм», Научно-производственный Центр «Вектор-Вита». Это одни из крупнейших игроков в российской фарминдустрии.

Итоги дизайнерского чемпионата будут подведены 8 декабря. Лучшие идеи заказчики обещают взять в работу как можно скорее – как говорится, с листа. Этот динамизм объясняется накалом задач: российская фарминдустрия, попав в ситуативный контекст импортозамещения, взялась быстро наращивать обороты. И весь возросший объём новой продукции нужно оперативно «одеть». Мотивация участников Хакатона тоже понятна: для первокурсников это, фактически, первое погружение в реальный профессиональный контекст, для старшекурсников – карьерный шанс, возможность эффектно показать себя потенциальным работодателям.

«Континент Сибирь» будет следить за ходом хакатона.