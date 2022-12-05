В Кузбассе ввели дифференцированные тарифы на электричество

В Кемеровской области установлены тарифы на электроэнергию, по которым оплата единицы ресурса зависит от общего объёма его потребления. Регион стал первым в России, где применили такую схема расчёта.

Новые тарифы будут действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года, следует из постановления Региональной энергетической компании (РЭК) Кузбасса.

По количеству потребляемой электроэнергии регион поделён на три зоны: зоны потребления менее 400 кВт/ч, от 400 до 650 кВт/ч и более 650 кВт/ч. При этом для жителей домов без центрального теплоснабжения, отапливаемых за счёт электроэнергии, расчёт ресурса будет производиться в более широком диапазоне: до 1 200 кВт/ч, от 1 200 кВт/ч до 1 800 кВт/ч и более 1 800 кВт/ч.

В итоге разница в стоимости электроэнергии в разных зонах будет колебаться от трёх до 8,86 рублей за кВт/ч.

На стоимость электричества также повлияют такие факторы, как проживание в городе либо сельской местности, наличие в жилье электроплит и электроотопительных установок.

Ранее дифференцированные тарифы на электроэнергию также хотели ввести в Иркутской области – власти региона рассчитывали таким образом решить проблему распространения серого майнинга криптовалюты. Механизм также планировали применять в Хакасии. Однако пока в этих регионах, судя по опубликованным решениям местных тарифных органов, подобные меры не приняты.

Напомним, что в Новосибирской области тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установленные 1 декабря 2022 года, до конца 2023 года меняться не будут.