Губернатор Иркутской области предложил признать майнинг предпринимательством

Правительство Иркутской области выступило за признание майнинга криптовалют видом предпринимательской деятельности. По словам главы региона Игоря Кобзева, действующие без этого статуса фермы в пригородах региона, куда едут майнеры со всей страны, существенно повышают нагрузку на и без того изношенные распределительные сети.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что выступает за придание статуса предпринимательской деятельности майнингу криптовалют. Как сообщил глава региона журналистам 29 ноября, с соответствующим предложением он уже обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку.

«У правительства на этот счёт своё мнение, оно посмотрело, нас поддержало», — цитирует Игоря Кобзева «Интерфакс».

По словам Игоря Кобзева, новый статус майнеров подразумевает более высокие тарифы на электроэнергию – из-за дешевизны электричества в Иркутской области многие майнеры размещают фермы именно здесь.

Как объяснил губернатор, из-за круглосуточной работы майнинговых ферм распределительные сети, которые и так находятся в плохом состоянии, испытывают высокую нагрузку. В результате в пригородах, где расположено большинство майнинговых ферм в регионе, возникают перебои с электроэнергией. Это особенно опасно зимой, так как дома в Иркутской области в основном отапливаются с помощью электричества.

Игорь Кобев отметил, что с 2019 года потребление электроэнергии в регионе из-за майнеров выросло в несколько десятков раз.

Кобзев сообщил, что правительство региона готово предоставлять майнерам площадки, но с условием, что те будут пользоваться выделенной линией, что снизит нагрузку на распределительные сети населённых пунктов.

Напомним, на прошлой неделе бизнес-омбудсмен Борис Титов во время визита в Новосибирскую область прокомментировал взаимодействие властей региона и бизнеса в период пандемии.