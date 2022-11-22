Без повышения до конца 2023 года: тарифы на ЖКУ по новым правилам начнут действовать в регионе с 1 декабря

О регулировании тарифов организаций коммунального комплекса в Новосибирской области на 2023 год рассказал 22 ноября руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

«Департаментом по тарифам Новосибирской области завершается работа по установлению тарифов на 2023 год, которые будут введены в действие с 1 декабря. Тарифы будут без календарной разбивки, что подразумевает их неизменность в 2023 году, в июле меняться не будут. Они будут ниже прогнозируемого уровня инфляции 2022-2023 годов», – пояснил Гарей Асмодьяров. Он также отметил, что тарифы в Новосибирской области остаются одними из самых низких в России.

В Новосибирской области также снизится размер платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как рассказал Гарей Асмодьяров, в 2022 году прокуратурой и ФАС совместно с департаментом по тарифам проводилась проверка исполнения региональным оператором возложенных на него полномочий по ТКО. По итогам проверки выявлен объем доходов регионального оператора, который не является экономически обоснованным. Департаментом по тарифам Новосибирской области принимается решение об изъятии излишне полученных сумм у регионального оператора, что и повлечет снижение тарифа для граждан с 91 рубля до 79,10 рублей с человека с 1 декабря.