После проверки прокуратурой компании «Экология-Новосибирск» тариф на вывоз мусора в городе было решено снизить. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания тариф будет начисляться по новым ставкам – на 13% меньше действующих – уже 1 декабря.

Основанием для снижения стала проверка обоснованности расходов ООО «Экологии-Новосибирск», которая проводилась рабочей группой созданной при прокуратуре Новосибирской области. Проверкой выявлены отклонения стоимости услуг вывоза мусора по договорам подряда от стоимости услуг по договорам субподряда, которые привели к завышению затрат на транспортировку в тарифе регионального оператора в течение четырех лет, с 2019 по 2022 год.

По итогам проверки, как отмечает издание, было установлено, что общая сумма подлежащих исключению расходов из выручки «Экологии-Новосибирск» за три года составляет почти 2,2 млрд руб. Средняя фактическая стоимость транспортирования кубометра ТКО составила 244,22 рублей, тогда как текущий тариф на вывоз мусора в Новосибирской области составляет 462,48 рубля за кубометр.

Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, сумму тарифа умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12 месяцев. Новая ставка с декабря будет установлена в размере около 79 рублей с человека, при том, что на текущий момент начисляется из расчета 91,72 рублей в месяц.

Напомним, что в 2021 году расценки на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области за год выросли больше всего в сравнении с другими регионами России – почти на 40%. Департамент по тарифам Новосибирской области направил иск в арбитражный суд Москвы, оспорив обоснованность продления срока предписания, а по сути – сам факт повышения стоимости услуги. В марте 2021 года арбитраж признал продление срока незаконным, однако само увеличение расценок одобрил.