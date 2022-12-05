В честь Дня юриста аналитики Авито Работы составили рейтинг наиболее востребованных в отрасли профессий, а также разобрались, каким специалистам платят больше всего.

В Новосибирске 57% вакансий в профессиональной сфере приходится на юристов. В первую очередь растет спрос на сотрудников, специализирующихся на узких отраслях: защита интеллектуальной собственности, информационное, патентное, экологическое, предпринимательское право. Переориентация бизнеса на восточные рынки увеличила потребность в юристах по международному азиатскому праву. В 2022 году их медианная зарплата выросла на 17% и составила 35000 рублей.

«Мы видим спрос на юристов, специализирующихся на востребованных отраслях права. Стоит отметить, что, помимо прочего, в юриспруденции востребованы и представители тех профессий, которые выполняют важные поддерживающие функции: секретари, делопроизводители, менеджеры по работе с клиентами, — комментирует управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель. — В их задачи входят административная поддержка деятельности юристов, подготовка документов, ведение протоколов заседаний, взаимодействие с клиентами. Доля таких вакансий варьируется от 2 до 10% от общего числа предложений».

Работодатели стали активнее искать сотрудников на поддерживающие функции. Так, количество объявлений по России для делопроизводителей в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Авито Работе увеличилось на 38%, секретарей — на 29%, офис-менеджеров — на 15%, переводчиков юридической документации — на 11%.

В Новосибирске за этот же период в 2 раза чаще искали делопроизводителей и менеджеров по работе с клиентами.

«Работодатели все чаще используют для поиска подходящих кандидатур онлайн-площадки. Их удобство и эффективность оценили и соискатели. Авито Работа помогает соискателям оценить благонадежность и стабильность работодателя. Если компания соответствует требованиям площадки, она получает бейдж «Компания проверена». Это помогает соискателю сделать уверенный, взвешенный выбор», — добавляет Артем Кумпель.