Новосибирская «Опора России» заняла третье место в федеральном рейтинге

Во время форума «Совет регионов «ОПОРЫ РОССИИ»», который проходит 4-6 декабря в Сочи, были подведены итоги работы региональных отделений. Новосибирское реготделение вошло в тройку лучших общественных организаций, представляющих интересы малого и среднего бизнеса.

Работу региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» руководство общественной организации оценивало по 18 критериям, среди них – количество предпринимателей, входящих в объединение, работа местных отделений, качество экспертизы и экспертная деятельность. Рейтинг вновь возглавило Ростовское областное отделение под руководством Аркадия Гершмана. На втором месте – Башкирское отделение (председатель Ляйсан Николаева). Замкнуло тройку лидеров Новосибирское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» (председатель Игорь Салов).

На четвертом месте – Тюменское региональное отделение под председательством Эдуарда Омарова. Пятое место в рейтинге у Челябинского регионального отделения (председатель Артем Артемьев). Также в ТОП-10 регионов вошли отделения в Приморском, Хабаровском крае, Республике Крым, Московской области и Свердловской области.

«В этом году новосибирская «ОПОРА» стала бронзовым призером федерального рейтинга, улучшив свой прошлогодний результат, когда мы занимали четвертое место. Для нас это прекрасное достижение. Это логичный результат работы всей команды нашего отделения. Я этим реально горжусь, так как третье место из 82 отделений хорошо иллюстрирует наши возможности. И мы продолжим нашу работу», – прокомментировал рейтинг «Континенту Сибирь» председатель новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

Напомним, 2 декабря в Новосибирске прошло награждение победителей регионального конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».