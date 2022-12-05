Стали известны имена победителей конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Подошел к концу конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области». Его организатором выступило областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Конкурс был направлен на привлечение молодежи к изучению популяризации истории российского предпринимательства. Награждение победителей прошло 2 декабря в центре «Мой бизнес».

Участие в конкурсе творческих эссе принимали студенты высших учебных заведений, колледжей и школ. «Есть те работы, которые хотелось бы отметить отдельно. Работы, которые запали в душу, потому что участники их писали не просто по историческим документам, но ещё и пропускали их через своё сердце и душу. Выдавали ценности современной молодёжи. Когда я говорю об этом и вспоминаю работы – бегут мурашки, потому что мы знали, что молодежь «ОПОРЫ РОССИИ» – сильные ребята, но что они настолько с душой подойдут к написанию своих работ… Мы конечно ожидали, но не настолько. Растрогали вы нас очень сильно», – прокомментировала исполнительный директор Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Награждение началось с вручения благодарственного письма активистам, предпринимателям и всем тем, кто принял участие в создании сада в коррекционной школе Новосибирска.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов совместно с консультантом управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики региона Надеждой Барановой, наградили участников конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

Победителями стали Анастасия Чувашова (1 место), изучавшая вклад предпринимателей в развитие науки и образования в дореволюционной России, Алёна Ладисова (2 место), исследовавшая взаимодействие государства и бизнеса в дореволюционной России, и Полина Погорецкая (3 место), написавшая о том, как купец Шумайлов прославил кирпичами Чулым.

Также были вручены благодарственные письма и мерч от центра «Мой бизнес» ребятам за участие в конкурсе. С целью поддержать тех из них, кто живет не в Новосибирске. Кроме того, призы участникам вручили партнеры конкурса. Научные руководители были награждены благодарственными письмами.

Стоит отметить, что Новосибирское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», вот уже два года активно проводит этот конкурс и планирует продолжить его уже в 2023 году.

Напомним, что по итогам проекта в Новосибирской области также открылась онлайн-выставка о первых предпринимателях региона.