Строительство нового ЛДС в Новосибирске завершают 700 человек

В Новосибирске завершается возведение многофункциональной ледовой арены на левом берегу Оби. Как сообщил на встрече с депутатами областного парламента министр строительства региона Алексей Колмаков, на стройке в две смены трудятся более 700 специалистов.

Ход завершающего этапа стройки министр представил депутатам Заксобрания Новосибирской области во главе с председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александром Терепой накануне.

Как отметил на встрече Алексей Колмаков, темпы строительства набраны высокие. Все блоки работ завершаются по графику, полностью они будут завершены к концу года. Объект уже подключён к инженерным коммуникациям по постоянной схеме, также завершено благоустройство прилегающей территории. Осталось выполнить отделочные работы и пуско-наладку оборудования.

По информации директора подрядной организации ООО «ЭлинАльфа» Дениса Синюка, завершается монтаж потолков, устраняются оставшиеся дефекты в отделке, возникшие в процессе работы, проводится монтаж спортивного оборудования. Кроме того, на малой арене устанавливают хоккейные борты, соответствующие актуальному регламенту международных хоккейных организаций.

Помещения поэтапно передаются заказчику для ввода объекта в эксплуатацию, параллельно завершается подготовка необходимых для этого документов.

Напомним, в ноябре в помещениях строящегося ЛДС проводили генеральную уборку.