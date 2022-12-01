Гендиректор новосибирской строительной фирмы арестован

Суд Новосибирска отправил под домашний арест генерального директора ООО «Интерком» за обман дольщиков. Размер ущерба не установлен.

«По версии следствия, обвиняемый похитил денежные средства участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, Территория МК «Сибиряк», — говорится в сообщении прокуратуры.

Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На сегодня устанавливается размер причиненного ущерба и количество обманутых дольщиков. Имя директора не разглашается.

В ЕГРЮЛ указано, что до 2020 года директором ООО «Интерком» являлся Олег Олейников. По данным Rusprofile, компания находится в процессе банкротства с 16 июля 2020 года. С 16 июля 2020 года по 1 октября 2022 года конкурсным управляющим являлся Денис Гребенюк, на сегодня этот пост занимает Виктор Кугушев. Собственник компании с даты основания — Галина Олейникова. По состоянию на 1 декабря 2022 года, по данным Rusprofile, есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами.

В конце ноября 2022 года на собрании обманутых дольщиков должен был быть рассмотрен вопрос о направлении ходатайства о погашении требований участников строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства. Об этом известно из данных Rusprofile.

Также в картотеке арбитражного дела указано, что бывший конкурсный управляющий не направил полной информации в фонд участников долевого строительства.

«Суд первой инстанции не дал оценку доводам жалобы относительно отсутствия в отчете конкурсного управляющего от 11 января 2022 года сведений о дате направления заявления в фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, а также относительно несвоевременного направления конкурсным управляющим документов в фонд защиты прав граждан участников долевого строительства», — говорится в деле.

В июне 2021 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков говорил, что правительство региона совместно с прокуратурой подготовило ходатайство о включении 28 долгостроев в программу ППК «Фонд» для восстановления прав дольщиков. По информации «Ъ», в перечень объектов попал дом ООО «Интерком». Вопрос планируется решить до 2024 года.